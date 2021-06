Riceviamo e pubblichiamo

Veniamo a conoscenza dell’aggressione contro un ragazzo gay. Un nostro ragazzo, un concittadino, non occorre nemmeno andare troppo lontano con l’immaginazione. Come ci si sente ad essere pestati a sangue, circondati da codardi che guardano e stanno attenti che non arrivi nessuno? Come ci si sente ad essere vessati, umiliati, insultati solo perché si ha il coraggio di essere se stessi a 15 anni? Potrebbe essere nostro figlio, nostro fratello, nostro nipote, semplicemente un nostro amico e il solo pensiero ci annienta perché ad oggi non c’è una legge che punisce severamente una violenza del genere. E no, non è stata una semplice lite. Pensiamo a quel ragazzo che ha poco più di 15 anni ed è già stato privato da mano estranea di poter vivere la propria liberta. Quella libertà che non si capisce perché dia tanto fastidio a così tanta gente.

Eppure diciamo che l’amore unisce, che cambierà il mondo, ma a quanto pare solo un certo tipo di amore può andar bene. Quindi anche l’amore dobbiamo catalogare ora? C’è quello consentito e quello proibito. Ma l’amore non è un sentimento “neutrale” ? Forse l’unico che ci rimane, quello più naturale di tutti perché quando scoppia non fai in tempo ad accorgertene.

Floriana Mungari | Consigliera Comunale

Chiara Capparelli | Consigliera Comunale

Claudia Riganello | Consigliera pari opportunità

Alessandro Manica | Consigliere Comunale

Iginio Pingitore | Consigliere Comunale