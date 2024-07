di Clemente Corvo

L’aggressione subita ieri da una signora a Taurianova, dopo essersi recata al Poliambulatorio per una visita ortopedica , ha sollevato molte domande e preoccupazioni. La donna, ancora in stato di shock, è stata strattonata e gettata a terra dai suoi aggressori. Questo grave episodio mette in evidenza una questione cruciale: la mancanza di un sistema di videosorveglianza presso la struttura sanitaria.

Già in passato, quando le vetrate del Poliambulatorio venivano spesso vandalizzate, era stata richiesta l’installazione di telecamere. Tuttavia, nonostante l’immobile sia stato affidato dal Comune all’ASP, queste misure di sicurezza non sono mai state implementate. Alla luce dell’accaduto, diventa evidente quanto sarebbe stato utile avere un sistema di sorveglianza, non solo per prevenire atti vandalici, ma anche per dissuadere i malintenzionati.

L’amministrazione comunale di Taurianova, di fronte a questa emergenza, dovrebbe intervenire senza indugio. L’installazione immediata di telecamere di sicurezza è fondamentale per garantire la protezione dei pazienti che ogni giorno frequentano il Poliambulatorio. È auspicabile che il Comune prenda in mano la situazione, superando eventuali ostacoli burocratici e agendo prontamente per mettere in sicurezza l’area.

È essenziale che l’amministrazione comunale mostri quel buon senso e prontezza che la caratterizzano, risolvendo rapidamente questa criticità per tutelare l’intera comunità di Taurianova. Solo così si potrà evitare il ripetersi di episodi simili e garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini.

