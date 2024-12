Aggredirono commercianti cinesi, 2 soggetti sottoposti all’obbligo di firma

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal del Tribunale – Ufficio G.I.P. di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei un 54enne e una 52enne ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, della violenta aggressione consumata il 9 settembre scorso ai danni di tre commercianti cinesi nei pressi di un noto market del centro cittadino.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di mirata attività investigativa, hanno identificato i presunti autori, individuando a loro carico gravi e concordanti indizi di colpevolezza.

Per settimane i Carabinieri hanno analizzato i filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, nonché raccolto numerose dichiarazioni testimoniali. Di rilevante importanza è stato l’apporto di filmati realizzati con i cellulari privati, grazie ai quali è stato possibile ricostruire l’evento criminoso. Gli indagati, dopo il furto di alcuni beni di consumo dal citato market, avevano minacciato e poi aggredito le vittime, anche utilizzando un martello, destando elevato allarme per l’efferatezza dell’azione.

I due coniugi sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’evento sottolinea ancora una volta, la rilevanza nevralgica della collaborazione della cittadinanza con l’Arma dei Carabinieri.

In relazione a quanto sopra, i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari.