Ho convocato questa conferenza stampa per portare a conoscenza dell’opinione pubblica ma anche dei vertici di tutti gli Enti della PA -anche di quelli in house-della Calabria, della Giunta Regionale, e ringrazio molto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, per essere qui a fianco a me questa mattina dove 19 lavoratori precari della L.R. 15/2008 saranno incardinati e stabilizzati all’interno della struttura del Comune che amministro da circa un anno. Un percorso questo intrapreso dalla mia Giunta con la rivisitazione dell’organo burocratico che segna il superamento endemico del lavoro precario e restituisce dignità e giustizia sociale ai lavoratori. E’ un’azione forte in tema di Lavoro e sono certo che l’assessore regionale Calabrese e il presidente Occhiuto stanno lavorando in questa direzione. Ma con altrettanta forza rivendico per il mio Comune sia dai vertici regionali che da quelli nazionali maggiore e particolare attenzione per un lembo di territorio, quello di Africo, dimenticato e abbandonato che ha tanto bisogno di socialità, legalità, scuola, infrastrutture per tornare a essere una paese normale. Tornando alla contrattualizzazione dei precari a 26 ore settimanali da oggi saranno dipendenti comunali a tutti gli effetti di legge. Voglio infine sottolineare considerato che siamo a chiusura di anno che l’occasione mi è utile per ribadire i risultati conseguiti dalla mia amministrazione a circa 1 anno dal suo insediamento : Consegna, anche se ancora in parte, della Nuova caserma dell’Arma dei CC; appalto del nuovo stadio comunale; lavori di messa in sicurezza del torrente Frasso; lavori di riammodernanento e ristrutturazione scuola dell’infanzia di via f. lli Bandiera; lavori di rigenerazione urbana all’ex edificio dell’asilo nido di via Provinciale; lavori di rigenerazione urbana all’ex scuola media statale di via Provinciale; lavori di efficientamento energetico all’edificio della scuola media;

Lavori di sistemazione stradale e messa in opera panchine artistiche; Lavori stradali in località Capo Bruzzano; Opere di bitumazione di tratti stradali urbani; Riqualificazione dell’ex asilo Zanotti Bianco da destinare a struttura polifunzionale; Borgo delle tradizioni; Bandi Pnrr progetti Verso la transazione digitale; Progetto Regione Calabria “mappatura, analisi e strategia per l’innovazione digitale dei servizi delle P.A.