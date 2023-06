Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via F.lli Bandiera, chiusa da più tempo e che l’amministrazione Modaffari è riuscita a far finanziare e a riaprire adesso per un importo di 840 mila euro. I lavori sono stati infatti aggiudicati e presto inizieranno, così come ha sancito un sopralluogo tecnico del referente tecnico del Ministero dell’Istruzione e del merito che ha convalidato il percorso virtuoso intrapreso dal Comune di Africo. Riapre pertanto una struttura scolastica nel centro cittadino, che restituisce ai ragazzi del luogo un punto di crescita socio-educativa. “E’ un altro obiettivo che la mia amministrazione ha centrato- dichiara il sindaco Modaffari.” “Sono pertanto soddisfatto-aggiunge- perché la passione e il lavoro che quotidianamente mettiamo ci gratifica. Per accelerare i lavori afferenti all’edilizia scolastica e mi riferisco alle scuole chiuse e a quelle che necessitano di interventi urgenti, ho attivato una struttura commissariale per esemplificare le procedure di esecuzione degli interventi, garantendo altresì tutte le forme di legalità, trasparenza e ogni forma di sicurezza per evitare le infiltrazione della criminalità organizzata. L’edificio scolastico era stato chiuso nel lontano 2002, l’averlo ripreso ora conferma le buone pratiche amministrative messe in campo dall’amministraIone comunale a favore della popolazione adolescente che in questi anni è stata costretta a frequentare strutture di fortuna e non idonee a una sana crescita degli adolescenti.

Il Sindaco

Domenico Modaffari