Gli Avvocati Natale Polimeni e Giulia Dieni, difensori di fiducia del Sig. Putortì Francesco, unitamente al sostituto processuale Avv. Laura Febert, sono a comunicare la decisione con cui il GIP di Reggio Calabria ha accolto l’istanza proposta dagli stessi difensori, disponendo la revoca della misura cautelare in carcere imposta all’assistito, sostituita con gli arresti domiciliari.

Ha trovato accoglimento l’istanza della difesa, avverso una misura oltremodo afflittiva nei confronti del Sig. Putortì, protagonista di una vicenda che si ritiene un chiaro esempio di legittima difesa domiciliare.

I legali, esprimendo estrema soddisfazione per il risultato conseguito, attendono ora l’udienza dinnanzi la Suprema Corte, fissata per il 18 ottobre.