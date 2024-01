AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA, Mattiani: dalle parole ai fatti.

Elaborata una nuova procedura di volo per consentire una migliore operatività sull’aeroporto di Reggio Calabria.

Sarà Enav a progettare una procedura con caratteristiche innovative per mitigare le limitazioni.

Il Ministro Salvini aveva assunto un impegno, mio tramite, con la Calabria e i reggini:

eliminare le limitazioni che per anni hanno ostacolato l’aeroporto di Reggio Calabria e, conseguentemente, un importante volano di sviluppo per un intero territorio.

Dalle parole ai fatti.

Alle promesse della politica interpretata con serietà, con visione e progettualità, continuano a seguire i risultati.

Questa è la politica che intendo continuare a fare, questa è la politica che contraddistingue la lega per la Calabria.

AEROPORTO DI REGGIO, SENATRICE MINASI: «UN’ALTRA PROMESSA MANTENUTA, CON L’OK DI ENAC ALLE NUOVE PROCEDURE DI VOLO CADE DEFINITIVAMENTE OGNI ALIBI, IL TITO MINNITI PRESTO “DECOLLERA'”»

«Sono estremamente felice per le notizie che arrivano dal Ministero dei Trasporti: per l’Aeroporto di Reggio è stata elaborata una nuova procedura di volo per la pista 33, sulla quale l’Enac ha appena espresso parere positivo, dunque vengono definitamente a cadere le limitazioni che per anni sono state imposte ai piloti che volavano sul Tito Minniti, a conferma ulteriore, se ce ne fosse ancora bisogno, che si trattava solo di un vergognoso alibi per legittimare l’immobilismo dell’Infrastruttura».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, interviene sulla nota con cui il Mit ha reso noto l’ok di Enac alla nuova procedura chiamata Required Navigation Performance Authorization Required, grazie alla quale potrà essere ampliata la rosa di vettori abilitati a operare sull’aeroporto reggino.

«La Lega ha mantenuto un’altra promessa, come ha già avuto modo di dire il Ministro Salvini, peraltro su una materia di vitale importanza per il nostro territorio.