È tornata a riunirsi la task force comunale “Aeroporto dello Stretto” per fare il punto della situazione in merito all’attuale condizione e alle prospettive future che interessano da vicino lo scalo reggino. Ai lavori, che sono stati coordinati dal responsabile della task force, Salvatore Chindemi, hanno preso parte i sindaci f.f. di Comune e Città metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, l’assessore comunale ai Trasporti, Domenico Battaglia e gli esperti che compongono lo stesso organismo operativo istituito dall’amministrazione comunale. Sul tavolo del confronto è stata posta l’esigenza di promuovere un’azione condivisa, in sede istituzionale, che ribadisca la centralità dell’infrastruttura aeroportuale di Reggio Calabria nell’ambito delle dinamiche di crescita e sviluppo del territorio metropolitano e in linea più complessiva, dell’intera Area dello Stretto. Nel corso dei lavori, inoltre, è stata anche riaffermata la comune visione strategica entro cui far muovere e sostenere il percorso di rilancio dell’aeroporto “Tito Minniti” che deve essere messo nelle condizioni di poter giocare un ruolo chiave, non solo in termini di miglioramento della mobilità ma anche quale fattore di punta, in chiave turistica e attrattiva.

“È stata una riunione, come sempre, utile e proficua – commenta a margine dei lavori il Sindaco f.f. Brunetti – in cui sono stati esaminati i diversi aspetti e le tematiche di stringente attualità che si legano al nostro aeroporto e in generale alle vicende del settore aeroportuale a livello regionale che è opportuno seguire con particolare attenzione. La task force comunale che da mesi, ormai, è impegnata con grande dedizione su questo settore così importante per la città, sta portando avanti un lavoro approfondito ed estremamente qualificato a supporto dell’azione che sta conducendo l’amministrazione comunale, grazie al contributo di idee, riflessioni e proposte offerto dai professionisti ed esperti che compongono la task force ai quali va il nostro ringraziamento”.

Anche la Città metropolitana osserva da vicino la situazione dell’aeroporto dello Stretto che, evidenzia il Sindaco metropolitano f.f Versace, “deve riacquisire in tempi brevi una piena ed efficace capacità operativa e soprattutto una prospettiva commerciale e strutturale di lungo respiro. Il lavoro che stiamo conducendo, in sinergia con il Comune, gli esperti della task force e tutti gli altri attori del territorio, è di fondamentale importanza poiché ci consente di creare le condizioni più favorevoli sul terreno dell’attività di interlocuzione che Comune e Città metropolitana sono chiamati a svolgere nei confronti degli altri enti coinvolti nell’ambito del sistema aeroportuale regionale. Crediamo in questo metodo di lavoro e su questa strada intendiamo proseguire, consapevoli dell’importanza che il nostro aeroporto riveste per tutto il territorio metropolitano”.