La condanna emessa dal tribunale di Locri nei confronti di Mimmo Lucano è ingiusta non soltanto perché criminalizza la solidarietà. È ingiusta soprattutto perché intende cancellare, al di là di ogni immaginazione, un modello alternativo e inclusivo di accoglienza finalizzato a favorire i percorsi di autonomia delle persone migranti, e a promuovere un’esperienza di coabitazione fondata sull’idea della giustizia sociale in un contesto socio-economico difficile, quale è quello di Riace, impedendone di fatto la replicabilità in altri contesti.

Per queste ragioni Calabria Resistente e Solidale aderisce alla manifestazione nazionale promossa a Riace per il 6 e 7 novembre, ribadendo il proprio NO alla politica migratoria dell’Unione Europea, che concepisce l’accoglienza soltanto attraverso il prima dell’emergenza, della marginalizzazione e dell’esclusione, come testimoniano i lager di Rosarno, le azioni della guardia costiera libica e i centri di detenzione e tortura, finanziati e protetti dagli Stati dell’Unione per proteggere i propri confini.