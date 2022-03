Dal 10 marzo al 10 aprile, infatti, per ogni revisione auto effettuata presso i centri associati verrà destinato un contributo di 2 euro per i popoli colpiti dalla guerra. Le donazioni ottenute contribuiranno alla raccolta ufficiale indetta dalla Caritas diocesana per garantire ai popoli ucraini un supporto utile all’acquisto di quanto necessario nel delicato momento della guerra che ha visto sconvolgere la serenità di molte famiglie.



Infatti, si è tenuta presso la sede regionale di As.N.A.L.I. alla presenza il presidente regionale di As.N.A.L.I. Rosario Antipasqua, del Coordinatore provinciale ACRQ Giuseppe Chirico e del Direttore della Caritas Diocesana Oppido Mamertina-Palmi, Vincenzo Alampi e una delegazione dei centri di revisione auto che hanno aderito a questa iniziativa. Lo strumento utilizzato per l’iniziativa è quello del contributo solidale, ovvero vendere un prodotto o un servizio, in questo caso la revisione dell’auto, nel cui prezzo è compreso un contributo da devolvere per finalità sociali, un modello innovativo che consente di fare del bene nella semplice pratica della vita quotidiana, che ci si auspica possa trovare sempre più risonanza anche in altre realtà imprenditoriali del territorio. La somma raccolta con questa iniziativa verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina Protezione, assistenza per l’Igne personale, libri scolastici e materiale didattico tramite la Caritas.