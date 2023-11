Questione acqua non potabile a Taurianova, domani dalle ore 10 alle ore 12 la raccolta delle firme in Piazza Italia, i cinque consiglieri comunali, Fabio Scionti, Raffaella Ferrara e Simone Marafioti per Taurianova Futura e Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo per Fratelli d’Italia, saranno presenti “allo scopo di attivare una azione legale per ripristinare criteri di giustizia ed equità in merito all’accertato inadempimento dell’amministrazione”, come gli stessi hanno scritto nel loro manifesto pubblico in cui veniva specificato che “La stessa azione avrà come obiettivo l’ottenimento della riduzione del corrispettivo fino al 50% del canone previsto per tutto il periodo in cui non è stata fornita alla cittadinanza acqua sicura e potabile”.

Allegando al contempo il modulo per il rimborso, scaricandolo cliccando sotto:

Modulo rimborso acqua minoranza