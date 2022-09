Acqua Lete è official partner di X Factor 2022

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, partner ufficiale di X Factor 2022, debutta nella nuova edizione dello show musicale più amato in Italia – a partire da per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – con un nuovo stile, unico e glamour, presentando al grande pubblico ICON, il formato in alluminio dal design originale che si ispira agli anni ’60, alle geometrie misteriose e ai colori eccentrici della pop art, nato con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’acqua minerale a quello dell’arte e del design. ICON vivrà in modo assolutamente naturale nel programma, accompagnando e dissetando quotidianamente gli aspiranti concorrenti e i giudici, dai Bootcamp ai Live Show.Importante touchpoint del progetto di sponsorship è l’area Social. Le piattaforme Social di X FACTOR 2022 e Acqua Lete, attraverso la produzione e condivisione di contenuti dedicati alla presenza di ICON nello show e a momenti di consumo spontaneo che coinvoilgeranno l’ecostistema di #XF2022 rinforzeranno la visibilità del prodotto ed il legame con i fan del programma.“La contemporaneità, la trasversalità, lo stile pop e l’autenticità del racconto di X Factor sono tratti caratteristici della nostra identità di marca – afferma Gabriella Cuzzone, direttore Marketing di Acqua Lete – rappresentano un collante naturale tra il nostro prodotto e la nuova edizione di X Factor ed una straordinaria opportunità per il debutto mediatico di Icon, il nostro formato in alluminio che coniuga l’effervescenza naturale di Lete con il mondo dell’arte e del design”. “La musica è una delle più importanti espressioni artistiche dell’individuo – conclude Cuzzone – e la presenza di Acqua Lete nell’edizione 2022 di X Factor ha l’obiettivo di accompagnare tutti i concorrenti alla conquista del loro sogno più grande: avere la possibilità di essere guidati da artisti affermati nell’esprimere il loro talento sul palco di X Factor”.In aggiunta alle attività di brand integration TV e digitali, Acqua Lete ha realizzato il concorso a premi “Bevi Lete. Vinci X Factor” per dare l’opportunità ai propri consumatori di poter assistere ai Live Show di #XF2022 e lanciato l’attività di social engagement #Letefactor associata al concorso.

