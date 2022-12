A causa di una improvvisa perdita sulla linea Sorical Santa Maria-acquedotto Corace che alimenta i serbatoi Santa Maria- Corvo, l’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili comunica che il servizio idrico verrà sospeso fino alle 18 circa di oggi 24 dicembre nel quartiere Corvo, Viale Isonzo, località Fortuna, Aranceto, via Caduti 16 marzo, via Tagliamento, via Savuco, quartiere Germaneto, via Emilia, quartiere Santa Maria, via Caduti sul lavoro.

I tecnici Sorical sono a lavoro per riparare la perdita.