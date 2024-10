In una suggestiva location delle cisterne, illuminate a festa, si è tenuta la conferenza stampa, partecipatissima da studenti e cittadini, nel corso della quale il sindaco di Gioia Tauro avvocato Simona Scarcella ha annunciato la stipula di un accordo quadro con l’Università della Calabria per l’avvio nel territorio gioiose del corso di studi della laurea triennale di tecnologia del mare e della navigazione.

Presenti il direttore del dipartimento di ingegneria ambientale dell’unical professor Mendicino e il referente del corso di laurea di tecnologia del mare e della navigazione professor Maiolo.

L’accordo quadro, che nasce dalla collaborazione dell’università della Calabria con l’assessore alla pubblica istruzione professoressa Domenica Speranza, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di studio e di lavoro di tantissimi giovani che, buona parte provenienti dal bacino dell’Istituto nautico del tecnico severi di Gioia Tauro, potranno diventare tecnologi del mare e specializzarsi in tre diversi settori di attività: quello della navigazione, quello dell’ambiente marino è quello della gestione dei porti.

Tra il pubblico presenti rappresentanti delle istituzioni, del corpo dei carabinieri e della capitaneria di porto, del mondo della scuola e del giornalismo.

Grande soddisfazione espressa dal sindaco avvocato Scarcella che ha evidenziato come in una città a profonda vocazione marittima come Gioia Tauro, la nascita di un corso di laurea così importante e significativo, rappresenti una start up per tutti i giovani che concretamente potranno individuare nuovi percorsi lavorativi da svolgere nella loro terra.

Particolarmente interessanti gli interventi di taglio accademico scientifico dei due professori universitari presenti che hanno sottolineato il grande spirito di collaborazione instaurato con l’amministrazione comunale di Gioia Tauro.