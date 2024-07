Apprendo con grande piacere della nomina da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini, del nuovo Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nella persona della Professoressa Stefania Mancuso. La Professoressa Mancuso è una professionista di alto spessore culturale e di grande esperienza anche in ambito formativo e sono certa che saprà dare il suo importante impulso, insieme al Direttore Professore Architetto Virgilio Piccari, all’Accademia catanzarese contribuendo certamente alla sua crescita in ambito nazionale ed internazionale. Con quella di Catanzaro, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ha un antico rapporto di collaborazione, fortificato ultimamente anche dall’approvazione del progetto Performing, selezionato tra i vincitori del bando per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore Artistica e Musicale (AFAM) nell’ambito del PNRR, di cui l’Accademia di Catanzaro è capofila e l’Accademia di Reggio Calabria partner. Unitamente al Direttore dell’AbaRc Pietro Sacchetti, formulo alla Professoressa Mancuso e all’intero Consiglio di Amministrazione, i miei più sentiti auguri di buon lavoro, auspicando una sempre più proficua collaborazione tra le nostre Accademie per lo sviluppo della Cultura artistica della nostra terra e per l’individuazione di strategie condivise che creino sempre maggiori opportunità per i nostri studenti.

Marilena Cerzoso

Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria