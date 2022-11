Condannato a otto anni di carcere per aver abusato di tre ragazzine a San Giovanni in Fiore, e così anche la stessa pena anche per la madre delle tre vittime.

Il Tribunale di Cosenza ha inflitto la condanna al 46enne di San Giovanni in Fiore accusato di aver violentato in più occasioni due minorenni di 15 e 17 anni e la sorella maggiorenne disabile.

L’uomo era stato arrestato il 27 gennaio scorso al termine di una rapida inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza.

Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe abusato delle ragazze con il consenso dei genitori, la madre di 46 anni e il papà di 48 anni e che avrebbero consentito l’accesso alla loro abitazione e l’utilizzo esclusivo di una camera da letto dove si sarebbe consumati gli abusi.

Inoltre durante le indagini sarebbe emerso che il 46enne al termine degli abusi sessuali, avrebbe lasciato pochi euro all’interno dell’abitazione.

Il padre delle vittime dovrà affrontare il processo a febbraio per le stesse accuse.