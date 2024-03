”Congratulazioni a Marco Marsilio, confermato presidente della Regione Abruzzo.

Il centrodestra vince nettamente una tornata elettorale non facile, che la sinistra aveva volutamente politicizzato, parlando addirittura di possibile ‘spallata’ al governo Meloni.

I cittadini abruzzesi hanno, invece, premiato il buongoverno della nostra coalizione e bocciato senza appello il campo larghissimo del centrosinistra, mai percepito come reale alternativa.

Spicca il grande risultato di Forza Italia, che doppia il Movimento 5 Stelle e che ci consegna la fotografia di un partito vitale e in salute.

Un’affermazione possibile grazie al lavoro del segretario nazionale, Antonio Tajani, a quello del coordinatore regionale in Abruzzo, Nazario Pagano, e alla mobilitazione di tutti i nostri militanti e simpatizzanti.

Avanti così”.

