Ho scritto in questi giorni una missiva ufficiale al Commissario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, l’ammiraglio Andrea Agostinelli, per chiedere lumi sui lavori in corso nel del Porto di Corigliano-Rossano e sulla situazione della costruzione della banchina crocieristica.

Nei giorni scorsi, infatti, sia l’ufficio legislativo del M5S al Senato sia il magistrato competente in materia dislocato al MIT, col quale ho interloquito costantemente per arrivare risolvere quel nodo burocratico che sembra bloccasse molti interventi infrastrutturali, avevano chiarito che non fossero necessarie altre modifiche normative perché superfluo visto che tutte le Autorità portuali, anche quelle commissariate che non hanno ancora potuto nominare i propri organi, sono automaticamente diventate di sistema col dl 169/2016 e dunque, in virtù del parere arrivato dalla segreteria del Sottosegretario del MIT, Roberto Traversi, anche per l’Autorità di Gioia Tauro vale quanto stabilito dal “Milleproroghe” che prevede che le Autorità di Sistema Portuale possano procedere a fare delle varianti ai piani regolatori dei singoli porti aderenti a condizione che le stesse vengano adottate entro il 31 dicembre 2022.

In virtù di quanto sopra enunciato ho chiesto all’ammiraglio Agostinelli di prendere atto del parere del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di provvedere in breve tempo a programmare la spesa dei 12 milioni di euro per la banchina crocieristica prevista dal Piano delle opere triennali per il Porto di Corigliano Rossano che l’autorità portuale stessa mi aveva inviato tempo fa. La sua realizzazione rappresenterebbe la naturale destinazione del porto oltre che un altro grande passo avanti per lo sviluppo della terza città della Calabria e di tutta la Sibaritide ma direi di tutta la Calabria.

Contestualmente ho chiesto al Commissario di essere aggiornata sullo stato dei lavori di illuminazione e all’impianto idrico sempre nella struttura portuale di Schiavonea di modo da poterne poi dare notizia cittadini e, soprattutto, alla marineria di Schiavonea.