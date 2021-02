Il movimento A Testa Alta condivide pienamente e sosterrà attivamente la scelta operata dal gruppo dirigente regionale del PD di candidare Nicola IRTO a Presidente della Regione Calabria. Auspica che rapidamente esprimano la loro condivisione tutte le forze che al tavolo della coalizione dicentrosinistra avevano chiesto formalmente al PD di indicare il candidato alla Presidenza della Regione.IRTOè,infatti,un giovane di valore, che sin da giovanissimo, studente alla Mediterranea di Reggio Calabriaprima, e successivamente al Comune di Reggio e in Consiglio Regionale ha sistematicamente dimostrato le proprie qualità, sottolineate sempre da un ampio consenso giovanile e popolare.La scelta del PD calabrese, pienamente condivisa e sostenuta dal PD nazionale, esprime piena fiducia nella capacità delle energie calabresi sane, di cui IRTO è espressione autentica e di valore, di autodeterminarsi e di guidare l’ardua risalita della Regione verso un futuro di sviluppo sostenibile, di inclusione e di legalità.Èquesta una scelta che il movimento A Testa Alta condivide pienamente, quindi, non solo per lequalità indiscutibilidella persona, ma contemporaneamente per la scommessa positiva con cui le forze sane della Calabria sono chiamate a cimentarsi. Si tratta di una sfida a fondo alle forze del malaffare e della ndrangheta; e, in questo, non si guarda ai calabresi con diffidenza e sospetto, spettatori opachi e passivi o, nel migliore dei casi, piccoli gregari di “salvatori” esterni ed estranei alla loro realtà, ma come protagonisti ed artefici del proprio futuro.