Stasera grande appuntamento a Terranova Sappo Minulio, quando l’arte della cucina si sposa con la cultura del territorio.

Dalle ore 19 inizia il “Cooking Show” con il famoso chef Filippo Cogliandro di “L’A Gourmet” dell’Accademia di Reggio Calabria, dove sarà il protagonista di un insieme di sapori con una delle prelibatezze del territorio qual è la prugna di Terranova Sappo Minulio.

Si inizia con un dibattito dal tema “Le prugne di Terranova: Tradizioni, Identità e Prospettive di sviluppo”, dove attorno a un tavolo siederanno esperti e istituzioni per un confronto interessante, tra questi lo storico Giosofatto Pangallo, Giacomo Giovinazzo per del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e l’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo ed a fare gli onori di casa in Piazza XXIV maggio il sindaco della città Ettore Tigani.

Protagoniste le tradizionali “Prugne di Terranova” a marchio De. CO. e chiamate anche “pruna di frati”, ovvero “prugne dei frati”.

E poi sarà la volta dello chef con uno spettacolare cooking show dedicato alla deliziosa prugna di Terranova! Un insieme armonioso di Emozioni, Ricordi, Volontà e Creatività si fonderanno in un’esperienza culinaria indimenticabile.

Tutti insieme a gustare prelibatezze in un’esperienza indimenticabile.

Città di Terranova Sappo Minulio (2)