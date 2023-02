Anche a Terranova Sappo Minulio si progetta l’innovazione con la “Transizione Ecologica”. Infatti il l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani, “coerentemente con la relativa Missione del PNRR, intende portare avanti un progetto innovativo che guarda concretamente alla Transizione Ecologia e il rispetto dell’ambiente, mediante la realizzazione di una Comunità Energetica”.

Il sindaco Tigani illustra il progetto in una serie di punti che riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica e “ridurre la povertà energetica, tramite tariffe più economiche o programmi dedicati per coinvolgere e sostenere attivamente i consumatori vulnerabili” e poi, “realizzare una forma più attiva di cittadinanza locale mediante il coinvolgimento della comunità, in quanto queste iniziative incoraggiano i residenti a sentirsi più coinvolti e interessati a partecipare al bene pubblico ad altre attività sostenibili come ad esempio agricoltura urbana, riciclaggio di rifiuti e in particolare della plastica, mobilità sostenibile condivisa”.

E infine quello di “promuovere lo sviluppo economico locale, poiché i progetti di proprietà dei membri della comunità locale possono contribuire sensibilmente alla creazione del valore aggiunto locale”.

Il sindaco Tigani precisa che per il il “raggiungimento di tali obiettivi, l’Amministrazione Comunale di Terranova ha promosso uno studio di fattibilità e, potendo sfruttare un finanziamento dedicato a tale obiettivo” e che nei giorni scorsi a fare tale studio è stata incaricata una società cosentina (con determina n. 5 del 16 febbraio 2023), appunto per studiare oltre alla fattibilità tecnica anche quella “economica per lo sviluppo di una comunità energetica finalizzata al risparmio energetico del comune e di tutto il territorio comunale di Terranova Sappo Minulio”.

(GiLar)