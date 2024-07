Di GiLar

Convocato il Consiglio Comunale estivo a Taurianova che si terrà il 12 luglio alle ore 15 in prima convocazione e in caso di seconda convocazione, vuoi vedere che qualche consigliere comunale ha fretta e magari ha altri impegni ed è impossibilitato (vedi la fretta!), il 15 luglio alle ore 9.

Un (solito) Consiglio Comunale con le solite (le ennesime) ratifiche di “variazioni di bilancio”, ben tre ed altri due punti che riguardano un “riconoscimento debiti fuori bilancio” e come ultimo punto l’aggiornamento Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 2024. Oltre a un punto iniziale che riguarda delle “comunicazioni del sindaco”.

L’ultimo Consiglio Comunale è stato a fine maggio e la maggioranza in “solitaria” ha votato tutti i punti all’ordine del giorno, l’opposizione, tutta, era assente e se la sono suonata e cantata tra di loro con l’approvazione anche di un punto che vista la grande vigoria dell’opposizione, è passato senza batter ciglio, e poi quali cigli oppositori? Non c’erano! Ci riferiamo all’affidamento della riscossione coattiva dei tributi ad un soggetto esterno al Comune, ma, in “via sperimentale”, come sempre d’altronde. Noi a Taurianova siamo dei Galilei mancati, ma sempre nati dopo la scoperta delle Americhe e Colombo non ne sapeva nulla!

Noi speriamo che viste le comunicazioni del sindaco e altre questioni da discutere nella sede istituzionale preposta, l’opposizione sarà presente in maniera “coatta” quantomeno in “via sperimentale”.

Per una nostra condizione socio-amministrativa-viva l’Italia-viva Garibaldi e la Croce Rossa, vogliamo, senza nulla a pretendere eh, descrivere due norme, la prima costituzionale e la seconda per gli Enti locali, ma così d’istinto, si sa il tempo è quel che è, ognuno ha da fare, un lavoro da svolgere, la famiglia, le vacanze e tutto “quel che è” come scrisse il poeta Fried, fa pendant.

Articolo 54 della Costituzione Italiana

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 38, comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali

All’art. 38, comma 8, del TUEL (nel testo modificato dall’art. 3 del D. L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito dalla legge n. 140/2004), per i singoli atti di rassegnazione delle dimissioni da consigliere comunale, prescrive che ‘Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci…’.

Buon lavoro…

IL MANIFESTO CON I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

manifesto-c-c-del-12-luglio-2024