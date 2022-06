A Taurianova il 4 giugno prossimo alle ore 18 presso la Sala Consiliare, si parlerà in un evento che si presenta molto interessante per i relatori illustri presenti, in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace con la presentazione del libro di Dan Faton, “Il cammino degli eroi”.

Tra i presenti dell’evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura guidato da Maria Fedele, la quale farà i suoi saluti, dialogheranno con l’autore gli esperti professori Daniele Castrizio, Fabio Cuzzola e Tonino Perna.

Oltre ai saluti del sindaco di Taurianova Roy Biasi anche quelli del vicepresidente della giunta regionale della Calabria Giusy Princi, il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo e il vicepresidente della Consulta delle associazioni Giacomo Carioti. Modererà l’incontro Salvatore Tigani.