C’è qualcosa che non va! E non è un qualcosa di semplice né di “straordinario” perché in questi ultimi anni ne abbiamo parlato spesse volte della cosiddetta carenza di “educazione civica” e soprattutto dei minimi concetti sul carente comportamento civile di pochi fortunatamente, ma anche se in minoranza, i danni sono sempre significativi e lasciano l’amaro in bocca.

Abbiamo spesso puntato il dito contro i “lordazzi”, quella specie di esseri umani che in barba alle regole e vandali per condizione umana e naturale, abbandonano rifiuti per le strade, creando non solo un danno ambientale, ma deturpano il decoro di una comunità e che purtroppo non demordono da molti anni, sono presenti come la gramigna.

Abbiamo registrato danni in alcuni luoghi della città, a oggetti, giochi per bambini ed altri danneggiamenti tra piazze, vie e villa comunale.

Ma stamani alcune foto pubblicate su un social ci hanno colpito (chi scrive aveva deciso di non parlare di Taurianova in merito a eventi, manifestazioni, seguendo altri “target” che appassionano di più e non la solita parvenza degna da “Madame Tessauds”).

Qualche giorno fa le “Uncinettine”, un gruppo volontario di donne taurianovesi che con le loro opere, di lodevole impegno, lavorando all’uncinetto stanno abbellendo scorci della città in più occasioni, e in questo caso a ridosso di una manifestazione che a breve interesserà il centro cittadino, hanno posto nell’aiuola verde situata sul corso XXIV maggio dei papaveri lavorati a mano, abbellendo un prato donando dei colori vivi pieni di gioia e speranza, ma quest’ultima è stata vana fino a questa mattina quando lo scenario del vandalismo ha preso il sopravvento perché lo scenario “noir” del “papavero abbattuto”. Una sorta di “Brancaleoni di giornata” che nella loro subdola vigliaccheria tendono a distruggere quello che di buon si cerca di fare nei riguardi una città che di problemi ne ha già tanti di suo.

Alla fine quel che resta è solo la mortificazione di un lavoro che viene deturpato da pochi ai danni della stragrande maggioranza dei cittadini onesti e perbene.

Ps. A scanso di equivoci prima che si allarma la pletora di animalisti d’antan e 2.0, il cane era già compreso nelle foto e nessuno se la prende con l’animale che tranquillamente passeggia in un prato comunale dov’è vietato calpestare!

PRIMA



DOPO