Nasce “Le Figaró 2.0”, la barberia di Lorenzo Arena. L’inaugurazione del nuovo salone, sito in Piazza Mercato a Taurianova, é in programma Domenica 26 Maggio alle ore 19.00.

Il nuovo “concept”, unito ad un’esperienza decennale nel settore, mira a soddisfare le esigenze dell’universo maschile sempre più attento ad un look, partendo dai capelli fino alla rifinitura della barba, adatto in tutte le occasioni. Da “Le Figaró 2.0” è possibile usufruire dei servizi per capelli, barba e baffo ed anche di trattamenti speciali. In più, le abili mani di Lorenzo e del suo collaboratore Giuseppe Condello, consentono al cliente di sentirsi a proprio agio in un ambiente nuovo e stiloso.

Da oggi, un luogo dove l’eleganza e la bellezza prendono forma su misura e per ogni fascia d’età, dal bambino all’adulto dettato da un denominatare comune: la cura dell’immagine della persona.