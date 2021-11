Nella nostra città, palazzi di pregio c’e’ ne sono in abbondanza , ma la stragrande maggioranza son in condizioni fatiscenti. L’appello che facciamo è quello di salvare il salvabile. Ai Proprietari delle case di adoperarsi di concerto con le amministrazione locale di attivare tutte le procedure per trovare i fondi economici in grado di mettere in sicurezza case e palazzi di notevole valore. D’altronde proteggere e valorizzare i borghi antichi è un dovere prioritario e morale per ogni persona. Taurianova dalla valorizzazione dei palazzi antichi che hanno una storia ci può guadagnare in tutti i sensi!