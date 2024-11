Anche quest’anno il neo Istituto Comprensivo Sofia Alessio Contestabile Monteleone Pascoli, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Muscolino celebrerà insieme al Comune di Taurianova la “Giornata delle Abilità”.

L’evento si svolgerà lunedì 2 Dicembre, ma Il primo appuntamento sarà Domenica 1 Dicembre alle ore 10:30 presso la Chiesa di Maria SS delle Grazie, dove verrà celebrato il Giubileo delle persone con disabilità.

Il Team Inclusione della Scuola , coordinato dal Prof. Antonio Albanese , In occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità propone un ribaltamento di termini :da disabilità ad abilità.

Non è solo una questione terminologica ma si toccheranno con mano le Abilità di : Anna Morabito, Campionessa italiana di Parapowerlifting e Anna Barbaro, Campionessa italiana di Paratriathlon (Parigi 2024 e medaglia d’argento Tokyo 2020).

Saranno inoltre presenti, l’Avv. Oreste Albanese (presidente Città a Misura d’uomo) e Antonello Scagliola (Presidente CIP Comitato regionale Calabria).

Alla manifestazione, prenderanno parte tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e le classi quinte della Scuola Primaria.

Il ricco programma prevede il raduno dei partecipanti presso la Villa comunale “ A. Fava” dove aprirà la giornata una tavola rotonda organizzata nell’ambito di Taurianova Capitale del libro dal titolo “Corsa e Inclusione, per una diversa lettura”.

Dopodichè tutti ai nastri di partenza per la corsa “Run for Change, insieme nelle differenze”, la corsa si snoderà lungo un percorso che attraverserà il centro di Taurianova e si concluderà alla Villa “Fava”.