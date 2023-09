Taurianova si appresta ad un grande evento automobilistico, Domenica 10 settembre 2023 dalle ore 16 alle 24 organizzato dal fiat 500 club locale del presidente Salvatore Alessi e tutti i soci il teatro si apre nella zona centrale di Taurianova e toccando le vie più importanti del paese saranno esposte auto e moto d’epoca che i proprietari hanno tirato a lustro per l’occasione e la grande passione per questi gioielli ( circa 200) non mancherà la mitica 500 oltre alle grandi marche automobilistiche Ferrari Porsche e auto da cronoscalata che giungeranno da tutta la provincia di Reggio Calabria.