E sono 19!!

Passata la maggiore età di questa classicissima del ciclismo amatoriale nostrano, l’A.S.D. Pane & Fantasia Team si accinge a puntellare gli ultimi dettagli organizzativi di questa edizione 2023 che si svolgerà domenica prossima a Taurianova.

Il Memorial Marco Pantani di ciclismo è divenuta negli anni una istituzione sportiva che caratterizza il nostro territorio, ancor più per le ultime edizioni, nella quale si è scelti di valorizzare una vasta parte del territorio pre-aspromontano. Infatti, così come nella edizione del 2022, il percorso di circa 90 km con un dislivello di quasi 1500 mt, si snoderà nei comuni che, appunto, costeggiano il Parco nazionale dell’Aspromonte, tra questi, Sinopoli, Delianuova, Scido, Castellace, Oppido Mamertina e tanti altri.

Si aspettano centinaia di corridori da ogni regione a contendersi questa diciannovesima gara ciclistica sempre dedicata al campione romagnolo tragicamente e prematuramente scomparso, i quali, potranno battagliare su un tracciato senza grandissime asperità, ma, su salite medio/corte che faranno la differenza.

L’A.S.D. Pane & Fantasia capeggiata dal Presidente De Raco e da Italo Rossi, così come tutti i componenti, quest’anno hanno voluto superarsi ancora, avendo organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Bicittanova un trittico ciclistico che ha visto già svolgersi due delle tre prove in programma, tra cui, l’ultima, sarà disputata proprio domenica 14 maggio con il Memorial Pantani.

Oltre ai numerosi e sostanziosi premi che da sempre hanno contraddistinto queste manifestazioni, per l’occasione del “Trittico Pedemontano” cui riprende il nome del territorio, sarà messo in palio un montepremi del valore di 1.500,00 euro in buoni acquisto, da contendersi tra i vincitori assoluti e di categoria, oltre al premio di € 200,00 alla società più numerosa partecipante.

In particolare, il montepremi sarà aggiudicato ai primi cinque classificati di fascia rispettivamente di € 250,00 – 150,00 – 100,00 – 60,00 e 40,00 e da € 100,00 alla prima classificata delle partecipanti femminili.

Detto dei ricchi premi, si aspettano i corridori, gli accompagnatori e tutta la carovana del giro con appuntamento a Taurianova domenica 14 maggio dalle ore 07.00 alle 09.00 presso Corso Sofia Alessio sede di raduno e accredito, dove alle 09.30 sarà dato il via al trasferimento per circa 15 km per raggiungere il km 0 in località “Quarantano” dove avverrà il via ufficiale.

Gli organizzatori ricordano che ci sarà tempo di iscriversi alla corsa sino a sabato 13 maggio alle ore 13.00 esclusivamente attraverso il sito www.speedpass.it nella pagina dedicata all’evento.

Fin d’ora un obbligato quanto doveroso ringraziamento all’Amministrazione comunale di Taurianova, alle Associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine tutte.