“Offrire ad ogni uomo l’opportunità di potersi ritagliare momenti di benessere e relax per staccare dalla stressante routine quotidiana”

Questo è lo scopo per il quale nasce Barbes, una visione evoluta del barbiere, un format studiato per offrire al genere maschile un viaggio emozionale colmo di sensazioni che vanno a toccare i 5 sensi, in un ambiente curato e strutturato per rendere magnifica questa Esperienza.

A differenza dei classici saloni da barbiere, che solitamente erano luogo di ritrovo e chiacchiere, nel quale l’attesa per un taglio di capelli rischiava di impegnare tanto tempo; la filosofia di Barbes prevede una grande attenzione riguardo la prevenzione, un ambiente protetto, nel quale la serietà dell’ambiente e del contesto sono alla base di tutto, la possibilità di essere serviti anche di lunedi e nelle pausa pranzo, il tutto senza attese, grazie al sistema di prenotazione attivo h24, 365 giorni l’anno, alla quale è possibile accedere cliccando il seguente link

https://barbes.business/benvenuto o chiamando il numero 3274794943.

Il menù servizi offre 2 tipologie di Trattamenti Barba e 2 di Taglio Capelli in una location elegante ed allo stesso tempo intrigante, nella quale musiche blues si alternano a sinfonie di piano, che variano a seconda dei trattamenti da svolgere, mentre Panni Caldi, Freddi, oli essenziali ed un mix di odori e profumi scelti appositamente, accompagnano i clienti durante questa esperienza.

Da Lunedi 23 Maggio, a far vivere questo viaggio ai clienti ci penseranno Francesco, Matteo e Raffaele, i quali in modo continuato e senza nessuna costrinzione, investono gran parte dei loro momenti liberi per formarsi e crescere professionalmente, partecipando a briefing formativi sia per quanto riguarda la formazione di barba e capelli, sia per quanto riguarda la mentalità e l’approccio col cliente.

Inoltre i Soci Fondatori, Consolata Bagalà, Salvatore Bagnato, Salvatore Carlà e Daniele Plateroti (in rigoroso ordine alfabetico), vogliono lasciare a Taurianova un’impronta positiva, infatti hanno deciso che nei prossimi mesi sarà indetta una giornata di benefica, il cui obiettivo finale è l’acquisto di un defibrillatore DAE da donare alla città.