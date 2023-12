di Clemente Corvo

Sarà inaugurato dall’Amministrazione Comunale di Taurianova e dalla Pro Loco, domani sabato 23 dicembre alle ore 17, 00 presso L’EX-STAZIONE CALABRO LUCANA – TAURIANOVA, oggi in concessione alla Pro loco Taurianova nel Cuore.

Il grande LUNA PARK NATALIZIO, organizzato dall’ Assessore agli eventi, spettacolo e turismo MASSIMO GRIMALDI e dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la PRO LOCO di TAURIANOVA del Presdiente NELLO STRANGES.

Il parco, diretto dalla famiglia MOLINARO TOMMASO e collaborato da CLEMENTE CORVO, presenta tantissime attrazioni per grandi e bambini ” Autoscontro adulti, Autoscontro Bambini, Dischi Volanti, Calipso, Adrenalina, Bruco Mela, Giostra a Seggiolini , Tiro a Bersagli”.

Il parco rimarrà aperto, tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2024.

Giorno 23 dicembre durante l’inaugurazione saranno presenti i personaggi della Walt Disney e sarà messo a disposizione dalla Pro Loco il Trenino di Natale che porterà in giro per le vie della città, gratuitamente, adulti e bambini.

Tutta la città è invitata a partecipare a questo grande evento… Non Mancate!!