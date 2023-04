Tutto pronto per l’arrivo del Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si parte alle ore 12 da Riace luogo del ritrovamento dei famosi Bronzi e che lo scorso anno ha festeggiato il 50esimo anniversario del ritrovamento. Saranno 162,4 km di gara e i ciclisti attraverseranno molte località caratteristiche della provincia reggina, dalla Costa dei Gelsomini con le sue bellissime spiagge fino al verde del Parco Nazionale dell’Aspromonte, si passerà inoltre dal monte Sant’Elia, sulla costa Viola, e dalla porta della Sicilia, Villa San Giovanni. Per poi fare tappa sulla Costa Tirrenica a Gioia Tauro e via verso Reggio Calabria dove ci sarà l’arrivo sul lungomare “Italo Falcomatà”,

A Taurianova il giro dovrebbe passare tra le 13.30 e le 14, tutto dipenderà dall’andatura dei ciclisti anche in virtù delle condizioni meteo che da stamattina ha interessato tutta la Regione con intense piogge.

Ieri un lavoro straordinario è stato effettuato per mettere in sicurezza alcune strade le quali presentavano delle buche e in alcuni tratti anche voragini di dimensioni importanti, pericolose per i ciclisti in gara.

Il vicesindaco Antonino Caridi, addetto alla manutenzione ha visionato i lavori insieme alla ditta incaricata per asfaltare i tratti interessati al giro e con la collaborazione di tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi.

Il percorso che interesserà Taurianova inizierà dalla “2a Circonvallazione”, seguendo la Via Walter Schepis per poi il rettilineo della Via Francesco Sofia Alessio e quindi dirigersi verso la strada che collega Taurianova con Polistena.

(GiLar)

