Potremmo fare ogni tipo di discorso, sulla civiltà, società civile, sull’educazione ambientale e quant’altro per riempirci la bocca di belle parole, come della morale “da asporto”. Ma poi il tutto viene messo a nudo da episodi che poco hanno a che fare con ciò che viene “predicato”.

Nella serata di oggi nei pressi della Villa Comunale “A. Fava”, uno spettacolo che definirlo indecente sarebbe poco, quasi vergognoso. Di colpo, da lontano una palma situata all’interno della Villa era coperta dalle fiamme, ovviamente non si è incendiata da sola, qualche “buontempone”, di quelli che hanno la dote intellettiva e culturale innata, avrà avuto la brillante idea di darle fuoco.

Subito sono intervenuti sia gli agenti del Commissariato di Polizia e poi i Vigili del Fuoco, ma quello che più colpisce è, chi ha fatto questo gesto, ma soprattutto perché?

Sono domande che restano ignote anche ai più scaltri di pensiero, così come l’abitudine oramai incancrenita di lasciare bottiglie vuote e altre porcherie in ogni angolo di città. O, che ne so, magari, ed è un altro discorso, quello di portare a spasso i cani e lasciare le deiezioni a terra (o nelle aiuole della Villa stessa), senza munirsi di sacchetto, com’è giusto che sia, non tutti però, c’è gente, la maggior parte che ancora gode di educazione, ma soprattutto buonsenso e “senso civico”, quello del rispetto che purtroppo manca a diverse persone.

(GL)