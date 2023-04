“Il sapore della cuntentizza”, possiamo chiamare così la CENA CON L’AUTORE organizzata lunedi 24 Aprile dall’associazione Culturale Parallelo 38 con il patrocinio del Comune di Taurianova, magistralmente rappresentato dall’assessore alla cultura Maria Fedele, e della Consulta delle Associazioni, che ha visto protagonista l’autore Carmine Abate ed il suo libro “il banchetto di nozze e altri sapori”.

Una presentazione originale dove, come ha spiegato il presidente dell’associazione culturale Parallelo 38 Emanuela D’Eugenio “il cibo sarà il filo conduttore di un percorso sensoriale che ci porterà indietro nel tempo dove le pietanze “saporitose” descritte dallo scrittore Carmine Abate accenderanno la memoria del cuore”.

La serata ha avuto una cornice suggestiva, il Ristorante Radikena dove lo Chef Giuseppe Barresi ha riproposto con maestria e talento pietanze della cultura arbereshe come la zuppa FURIZISHKA o la PISHKSAUCE, facendo gustare ai tanti presenti il libro riga per riga.

Il tutto è stato supportato da Francesco Alvin Scarcella titolare della libreria “Pier Giorgio Frassati; il librario Scarcella la cui collaborazione con l’autore dura da oltre 20 anni, è stato un attento regista che ha dato ai presenti la possibilità di scegliere tra diversi titoli di Abate non limitandosi a “ il banchetto di nozze e altri sapori”.

Una sala gremita e rapita dai racconti di Carmine Abate, la cui origine Arberesh viene vissuta nei suoi personali ricordi familiari, con la memoria fotografica che fissa sapori, colori ed odori, ha decretato il successo di una formula nuova per la presentazione di un libro che sicuramente avrà un seguito.