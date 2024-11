A Taurianova capitale italiana del libro incontro su calcio giovanile e infrastrutture

Un momento di dialogo sulle problematiche riguardanti le strutture del territorio.

Appuntamento da non perdere per sportivi e semplici appassionati mercoledì 27 Novembre alle ore 18,30 presso il Polo Sociale Integrato di Taurianova, capitale italiana del libro 2024. Questa volta sarà protagonista lo sport, con un focus speciale sul calcio giovanile e le infrastrutture.

Al centro del dibattito, organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Edda, ci saranno ospiti prestigiosi, figure di spicco del calcio calabrese, pronti a offrire spunti e riflessioni di grande valore. In particolare, interverranno Saverio Mirarchi Presidente FIGC Calabria, Pippo Caffo Presidente Vibonese, Paolo Morganti DG Catanzaro, Beppe Ursino DG Cosenza, Raffaele Vrenna DG Crotone, Giuseppe Praticò DG Reggina, Ciccio Cozza allenatore Locri, Antonio Spina giornalista, Gabriele Martino Vicepresidente ADISE, Franco Iacopino ex segretario generale Reggina. A moderare l’incontro sarà il giornalista Maurizio Insardà. Saluti istituzionali da parte dell’amministrazione comunale.

Un’occasione unica per riunire tutta la Calabria calcistica e confrontarsi su come lo sport possa diventare un pilastro fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani.