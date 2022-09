“Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle”, recitava un vecchio proverbio, ma a Taurianova secondo le ultime uscite social del sindaco Roy Biasi e del suo fedele Vice, Antonino Caridi, entrambi in tenuta “un jeans e una maglietta” blu notte, annunciano la fine dei lavori di uno dei due pozzi in Contrada Uliveto, l’acqua arriva dal basso, pioggia nemmeno a parlarne e il cielo resta com’è, sulle pecorelle vi aggiorneremo appena avremo notizie.

Il sindaco Biasi nella sua pagina Facebook dichiara che il pozzo appena terminato, avrà una “portata di 1.400 litri al minuto” ed ancora annuncia che sono stati “Già effettuati i prelievi per le analisi, appena avremo i risultati, la nuova risorsa idrica verrà immessa in rete, con notevoli benefici per la nostra Comunità”.

E non solo, ma dopo le polemiche di questi giorni, prima sulla carenza idrica in estate e poi sulla non potabilità dell’acqua (ancora in essere), annuncia con enfasi social che “Ci avviamo, cosi come promesso in campagna elettorale, alla risoluzione definitiva dell’atavico problema idrico, nel periodo estivo”. E poi c’è l’immancabile hashtag “#dalleparoleaifatti”.

Ma gli annunci non finiscono qui, anzi si raddoppiano, sia come hashtag che come “acqua a catinelle”, ovvero che “Dopo i lavori di riqualificazione, la fontana di Piazza Italia verrà restituita alla Città, seppur conservata nelle sue fattezze ma dotata di una moderna tecnologia dagli effetti suggestivi”, nei fatti un’innovazione tecnologica e artistica, tra colori e giochi d’acqua. E che domani 6 settembre, tutti i cittadini saranno invitati “a partecipare all’accensione che avverrà domani sera, martedì 6 settembre, alle ore 22”.

In piena atmosfera dei festeggiamenti per la Santa Patrona, mentre l’opposizione si chiedeva dove fosse finito il sindaco Roy Biasi, ecco che compare, luminoso e abbronzato, prima all’accensione del “U ‘mbitu” e poi in Contrada Uliveto.

Nella speranza che le cose vadano come “nel migliore dei mondi possibili”, citando (per non sfigurare anche “culturalmente”), il Candido di Voltaire, senza mai dimenticarsi che “L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai”. Quest’ultimo è stato un grande poeta, cercatelo su Google!

