Così l’Assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari dopo l’esame del Piano da parte del Tavolo tecnico regionale e il proficuo lavoro di interlocuzione del Settore 5 “Politiche del Territorio” del Comune di Siderno.

L’incontro si è svolto in sede di competente Commissione consiliare e, ad esso, ha anche partecipato l’ing. Ferdinando Errigo che ha seguito in questi mesi l’evolversi dei lavori.

Si è trattato, puntualizza l’Assessore, di armonizzare le previsioni del Piano a quelle del QTR/P e della città Metropolitana, mantenendo sostanzialmente gli obiettivi della sostenibilità ambientale del consumo di suolo zero.

Dalla discussione proficua con i membri della Commissione presieduta dal Consigliere Davide Lurasco e composta, altresì, dai consiglieri Anna Maria Felicità, Domenico Panetta, Domenico Catalano e Stefano Archinà, si è raggiunta la consapevolezza che oramai è vicina l’approvazione finale del Piano.

L’ing. Errigo ha relazionato sullo stato dell’arte e sugli adattamenti che si sono resi necessari a fronte degli incontri con i dirigenti degli enti sovraordinati che hanno sollecitato un migliore raccordo con i Piani di competenza.

Un altro importante traguardo e punto di ripartenza di questa amministrazione.

Soddisfatta l’Assessore perché finalmente Siderno ripartirà urbanisticamente e questo piano consentirà di sostituire dopo 40 anni circa il previgente PRG.

Dopo ci sarà bisogno di molto “coraggio” e “realismo” nelle politiche del territorio Comunale.

Ma le sfide non ci fanno paura, anzi!

Un grazie all’ing. Nando Errigo ed a tutta la Commissione consiliare che ha lavorato seriamente e velocemente per consentire a Siderno di dotarsi dello strumento urbanistico più importante.