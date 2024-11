Mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e

dell’Adolescenza, presso l’Istituto Comprensivo M. Bello – Pedullà – Agnana di Siderno, diretto

dalla Dirigente Prof.ssa Puntillo Mariantonia, si è svolto l’Incontro per la Continuità tra le scuole

dell’infanzia di via Trieste e Randazzo e la scuola primaria M. Bello.

Filo conduttore i “Diritti dei Bambini”, gli alunni delle classi quinte, hanno accolto in modo gioioso i

piccoli della scuola dell’infanzia, trasformandosi in tanti ciceroni e facendo un po’ da padroni di

casa. La Commissione Continuità, in sinergia con la responsabile di plesso Ins. Massara Rosanna e

con tutti i docenti, ha pensato bene di coinvolgere anche le classi prime per far vedere dei volti

amici, di compagni dell’anno precedente, agli alunni dell’infanzia e favorire la conoscenza con la

scuola primaria il più familiare e naturale possibile.

Tutti insieme hanno completato l’Albero dei Diritti, incisi sulle foglie, letti e commentati dagli

studenti delle classi quinte, passando per un girotondo accogliente e inclusivo e rappresentazioni

di canzoncine a tema.

L’attività si è conclusa con la Pesca dei Diritti per le classi prime, scatenando la curiosità dei

bambini per il diritto pescato da colorare e la consegna dei gadget agli alunni della scuola

dell’infanzia da parte degli alunni delle classi quinte.

Questo è stato veramente un momento emozionante il “gadget” che dal collo dell’alunno di quinta

passa a quello dell’infanzia, donato come inizio di un passaggio segnato dall’età biologica, quindi di

alunni in uscita e alunni entrata, ma ancora di più intriso di quei valori di Accoglienza e Amicizia tra

i due ordini di scuola.

Commissione Continuità (Ins. Romeo Marilena, Sgrò Maria e Ganzini Eleonora)