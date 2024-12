IL SINDACO RINGRAZIA I CARABINIERI PER AVER SALVATO UN UOMO CHE RISCHIAVA DI MORIRE SOFFOCATO

il sindaco Giuseppe Zampogna, a nome dell’amministrazione, ringrazia il maresciallo Placido Forte, comandante della locale stazione dei Carabinieri e il carabiniere Gallina per il pronto intervento con il quale martedì hanno salvato un uomo che rischiava di morire soffocato a causa di un boccone di cibo.

I militari hanno agito con tempestività attuando tutte le manovre di pronto soccorso necessarie (manovra di Heimlich).

Questi gesti di professionalità e lucidità vanno evidenziati e la comunità tutta di Scido ringrazia i militanti dell’Arma che anche in casi inconsueti ma pericolosi sanno muoversi per il bene delle persone, dimostrando di presidiare in modo attento il territorio e di essere un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini.

Conoscere le manovre salvavita può fare la differenza tra la vita e la morte, ecco perché queste devono diventare un vero e proprio valore culturale.

Le manovre salvavita sono degli interventi capaci di abbassare o evitare il rischio di morte per una persona se eseguiti correttamente e in maniera tempestiva.

Alla luce di questo episodio l’amministrazione ha deciso di attivare dei corsi specifici affinché tutti, possano imparare le manovre di primo soccorso, fondamentali per salvare una vita.