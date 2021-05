Forza Italia sempre più presente nell’area silana. A San Giovanni in Fiore, in particolare, si sono registrate diverse nuove adesioni. Tra queste quella di Patrizia Carbone, assessore alla cultura e alle attività produttive in seno alla giunta guidata da Rosaria Succurro, che ha formalizzato la sua adesione al partito nel corso di una riunione del coordinamento cittadino, presente anche il coordinatore provinciale e assessore regionale Gianluca Gallo.

Laureata in scienze economiche e sociali, consulente finanziario con vasta esperienza nel settore, oltre che formatrice dell’Associazione nazionale consulenti finanziari, Carbone aveva esordito in politica alle Amministrative del 2020, con la candidatura nella lista “Rosaria Succurro Sindaco”, di cui era risultata essere la più votata con 256 preferenze che le erano valse l’ingresso in consiglio comunale, prima della chiamata in giunta. Adesso il passaggio tra gli azzurri. «Do il mio benvenuto ai nuovi iscritti. Le tante adesioni formalizzate nelle ultime ore – commenta Gallo – testimoniano del buon lavoro che Forza Italia sta svolgendo a San Giovanni in Fiore, caratterizzandosi sempre più come forza di governo capace, responsabile e propositiva, a sostegno dell’azione portata avanti dalla sindaca Succurro, impegnata in un difficile lavoro di risanamento e rilancio di una delle più importanti città della Calabria». Aggiunge il coordinatore provinciale forzista: «In questo quadro, il sapere di poter contare anche su professionisti qualificati e competenti come Patrizia Carbone, peraltro cimentatasi con largo successo anche nella recente prova elettorale, rappresenta una marcia in più. È il segno, evidente, di una classe dirigente nuova, che cresce ed offre nuove speranze e solide prospettive a territori ricchi di potenzialità inespresse. Sosterremo questo cammino convintamente».