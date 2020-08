La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo, terzino destro classe ’01, proveniente dallo Sporting Club Marsala.

Un innesto importante per il progetto tecnico di mister Pietro Infantino che, in questo senso, si dota di un nuovo e prezioso elemento under in vista della prossima stagione agonistica.

Nel curriculum dell’atleta palermitano, le esperienze con il settore giovanile rosanero, con il Mazara e, in Serie D, con gli azzurri di Marsala.

Ad Andrea Rizzo gli auguri di buon lavoro e il caloroso benvenuto da parte dell’intera famiglia giallorossa.