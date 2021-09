“Forza Italia, oggi qui in Calabria, assume impegni precisi, lo facciamo per gli amici calabresi, per le donne, per le imprese, perché sappiamo che se riparte il Sud, riparte il Paese. Come responsabile nazionale di Azzurro Donna chiederò a tutti di fare squadra, di immaginare piani concreti per le donne, in particolare per le donne del Sud”.

Lo ha detto Catia Polidori, Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, che oggi a Reggio Calabria ha curato la realizzazione della PRIMA convention nazionale.

“Noi siamo le donne di Forza Italia e i nostri valori sono quelli del partito. Siamo le donne di un grande partito liberale, europeista, moderno, come ha ricordato il Presidente Berlusconi nel suo discorso al PPE. Non ci anima la logica delle quote rosa per sempre, ma solo come strumento culturale a scadenza. Noi leggiamo la società con le sue trasformazioni e chiediamo di introdurre regole che possano far giocare le partite ad armi pari. Ad armi pari la partita dei nostri giovani, che dal Nord al Sud, sono i più preparati d’Europa. Ad armi pari, l’impegno delle donne nella società, nelle imprese, nella famiglia”, ha aggiunto.

“Bisogna determinare le condizioni perché si possa essere madri e manager, giovani professioniste e donne in attesa. Ad armi pari la partita Nord-Sud : la Calabria ha le caratteristiche per essere protagonista nel Sud se riuscirà a partire, in una corsa dei cento metri, allo stesso punto degli altri e con le stesse scarpe degli altri atleti. Non ci riuscirà se qualcuno la farà partire venti o trenta metri indietro”, ha concluso.