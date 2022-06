Cgil Reggio Calabria-Locri, Cgil Spi, Spazio Donna ed il Coordinamento Donne Spi-Cgil, promuovono l’inaugurazione dello sportello Spazio Donna insieme si può.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 giugno alle ore 10.30 presso la sede Lega Spi, in via Vittorio Veneto, 51.

L’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro, un centro di ascolto, di accoglienza, di informazioni, dedicato a intergenerazionalità; benessere e medicina di genere; diritti e legalità, proposte dal territorio alle istituzioni.

Un open space nel quale sviluppare idee e progetti da presentare alle istituzioni pertinenti per favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, promuovendo la parità fra i sessi e sollecitando nuove politiche e azioni attente alla dimensione di genere.

Uno sportello supporto per le donne, dove le donne avranno assistenza legale e previdenziale, potranno conoscere i propri diritti e le azioni possibili per affermare questi diritti, contro ogni stereotipo di genere.

A livello globale, il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. La Cgil è da sempre impegnata nella promozione di messaggi positivi e rappresentazioni di uguaglianza e pari opportunità, al fine di incoraggiare il cambiamento comportamentale nella società, al di là di ogni discriminazione di genere.