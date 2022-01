Anche se il calo dei contagi inizia a registrarsi anche in Calabria, ciò non vuol dire che la pandemia è finita, ma che occorre stare in guardia e adottare ogni comportamento responsabile.

Quello che però sta destando preoccupazione è il numero dei morti che si registrano quotidianamente, ieri i decessi sono stati 18, un triste record, mai verificatosi.

A Reggio Calabria ieri i morti sono stati 8 e come dalla nota del Grande Ospedale Metropolitano, “che nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati otto decessi, di cui tre in Terapia Intensiva.

Quattro pazienti decedute sono donne, due non vaccinate e due vaccinate senza la terza dose, di 74, 76, 81 e 82 anni, tutte con severe comorbidità. Altri quattro decessi sono relativi a uomini, tutti non vaccinati, di 66, 75, 78 e 92 anni, e tutti con gravi patologie concomitanti all’infezione da COVID-19″.

E inoltre viene comunicato che I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 2.411 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 2.417 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 534.

I pazienti clinicamente guariti sono 1.392.

I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 369.”