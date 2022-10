Un recente e positivo provvedimento di legge

l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque

(Decreto Legge n. 36/2022, Art. 43), prevede

l’istituzione di un “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro

in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8

maggio 1945”.

A quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale e delle terribili conseguenze delle violenze

perpetrate, in Italia e in Europa, dal nazifascismo, i superstiti ed i familiari delle vittime di “crimini di

guerra e contro l’umanità” compiuti contro cittadini italiani dalle forze naziste possono inoltrare

istanza di risarcimento secondo le procedure previste dalla legge.

I cittadini interessati possono rivolgersi, per informazioni, alle Associazioni Partigiane ed Antifasciste

ed agli studi legali che collaborano con le stesse.

L’Associazione venticinqueaprile di Reggio Calabria fa presente che le istanze debbono essere

presentate entro il 27 ottobre 2022. Per ogni utile informazione i cittadini interessati possono

rivolgersi ai seguenti contatti:

e-mail venticinqueaprile.ampa@gmail.com – cell. 329 183 3050 °°° 328 214 3712