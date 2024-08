Appuntamento immancabile e tradizionale dell’Estate Polistenese è con la Lirica. Mercoledì 7 e giovedì 8 Agosto, a Piazza del Popolo alle ore 22.00 concerto lirico con il Gran Galà. Sarà un crescendo di emozioni in un’atmosfera intima e sognante. Il programma, affidato alla sontuosità del Coro dell’Accademia Pianistica Italiana e l’Orchestra del Festival lirico dei Teatri di Pietra. Le due serate prenderanno il via, mercoledì 7 agosto, con il galà lirico. Al pianoforte il maestro Alfredo Luigi Cornacchia, soprano, Lisa Houben, tenore Fabio Serani, baritono Armando Pina Lopez si eseguiranno le musiche di G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, F. Cilea, R. Leoncavallo e U. Giordano. Giovedì 8, con la direzione di Vincenzo Mariozzi, la voce unica e meravigliosa del soprano siciliano Maria Francesca Mazzara e dell’eccellente tenore Franco Ruggiero Pino, verranno interpretate le suggestive colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema Internazionale, come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La Leggenda del pianista sull’oceano, Per un Pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, C’era una volta in America, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Per qualche dollaro in più e tante altre opere. Un tributo doveroso al grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano Ennio Morricone. Il concerto dedicato al “principe del novecento musicale italiano” sarà qualcosa di unico ed indimenticabile. Nel 2007, dopo cinque candidature non premiate, al grande Ennio Morricone, venne conferito, accompagnato da una standing ovation, il Premio Oscar alla carriera, “per i suoi magnifici e multiformi contributi nell’arte della musica per film”.

Ancora una volta una programmazione di spessore, per una manifestazione che riscuote sempre crescenti successi di pubblico e di critica e che promette di regalare emozioni uniche in luoghi suggestivi, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità.