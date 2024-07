Nel giorno della memoria della strage di via D’Amelio, a conclusione della marcia silenziosa, gli animatori dell’Estate Ragazzi organizzata dalla Parrocchia del Duomo di Polistena e dall’Associazione Il Samaritano odv, scrivono ai loro genitori e agli adulti

Contro silenzio e indifferenza,

MEMORIA VIVA e IMPEGNO QUOTIDIANO…

IL MESSAGGIO DEGLI ANIMATORI E DELL’ESTATE RAGAZZI A GENITORI E ADULTI

Noi, giovani di questa terra, vi scriviamo con cuore gravato ma colmo di speranza. Oggi, mentre commemoriamo il sacrificio di Paolo Borsellino e della sua scorta, sentiamo l’urgenza di alzare la nostra voce contro il male che ancora affligge la nostra comunità: la ‘ndrangheta.

La nostra amata Calabria, ricca di storia e cultura, merita di brillare libera dall’ombra della criminalità organizzata. Ogni vicolo, ogni piazza, ogni sorriso dovrebbe riflettere la bellezza della legalità, non il timore dell’oppressione mafiosa. Sogniamo una terra dove i bambini possano giocare senza paura, dove gli imprenditori possano lavorare onestamente, dove ogni cittadino possa camminare a testa alta, fiero della propria integrità.

La ‘ndrangheta, come un cancro, si è infiltrata nel tessuto della nostra società, cercando di soffocare i nostri sogni e le nostre aspirazioni. Ma noi rifiutiamo di arrenderci a questo destino. E voi, adulti delle nostre comunità, avete il potere e la responsabilità di guidare questo cambiamento. Le vostre scelte quotidiane plasmano il futuro che noi giovani e i nostri figli erediteremo.

Ricordiamo le parole di Giovanni Falcone: “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.” Con questa convinzione, vi imploriamo di non sottovalutare il potere delle vostre azioni quotidiane. Ogni volta che scegliete l’onestà sulla convenienza, la legalità sul compromesso, state infliggendo un colpo alla ‘ndrangheta.

Vi chiediamo di essere esempio e guida. Siate per noi esempi viventi di integrità e coraggio civile. Le vostre azioni parlano più forte delle parole. Insegnateci il coraggio di denunciare, la forza di resistere alle lusinghe del facile guadagno, la determinazione di perseguire i nostri sogni attraverso il lavoro onesto. Mostrateci come si costruisce una comunità basata sulla fiducia reciproca e sul rispetto della legge.

Il tempo di agire è ora. Ogni giorno di silenzio o indifferenza rafforza il potere della ‘ndrangheta sulle nostre comunità. Partecipate alle manifestazioni antimafia, sostenete le iniziative di legalità, collaborate con le forze dell’ordine. Ogni vostra azione, per quanto piccola possa sembrare, è un mattone nella costruzione di una Calabria libera e giusta.

La vostra esperienza di vita è preziosa. Usatela per guidarci nell’identificare e contrastare l’influenza e la prevaricazione mafiosa. Aiutateci a creare spazi di aggregazione sani, dove i giovani possano crescere lontani dalle tentazioni della criminalità. Sosteneteci nell’organizzare eventi culturali, sportivi e sociali che promuovano i valori della legalità e della cittadinanza attiva. La ‘ndrangheta prospera nell’ignoranza e nell’isolamento; combattiamola con la cultura e la solidarietà.

Vi chiediamo di non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie, di non accettare il “così fan tutti” come una scusa per l’illegalità o il “fatti i fatti tuoi che vivi cent’anni”. Il vostro silenzio può essere interpretato come complicità. La vostra voce, invece, può essere il grido di libertà di cui la Calabria e i nostri territori hanno bisogno.

Immaginate con noi una terra dove la ‘ndrangheta è solo un brutto ricordo del passato. Città dove i giovani non sono costretti a emigrare per cercare opportunità, dove le imprese fioriscono senza il peso del pizzo, dove la politica serve il bene comune e non interessi criminali.

Questo sogno può diventare realtà, ma abbiamo bisogno di voi. Ogni gesto conta, ogni voce fa la differenza. Unitevi a noi nelle marcie, nei dibattiti, nelle azioni concrete per liberare ed emancipare i nostri paesi. Insegnate ai vostri figli, ai vostri nipoti, che la vera forza sta nell’etica e nell’integrità, non nella prevaricazione.

Ricordiamo insieme le vittime innocenti della ‘ndrangheta: i bambini, le donne, gli uomini che hanno perso la vita o che vivono nel terrore. Il loro dolore deve essere il nostro stimolo per agire, il loro ricordo la nostra guida verso un futuro migliore.

La nostra città ha una storia gloriosa di resistenza e resilienza. Ora tocca a noi, insieme, affrontare questo nemico invisibile ma non invincibile. La ‘ndrangheta può sembrare onnipresente, ma è fatta di uomini, e come tale può essere sconfitta dall’unione di altri uomini e donne determinati a vivere nella legalità.

Vi chiediamo di essere vigili, di educare alla legalità non solo con le parole ma con l’esempio. Insegnateci a riconoscere i segnali della presenza mafiosa, a non cedere alle lusinghe del denaro facile, a valorizzare il merito e non le raccomandazioni. Ogni volta che scegliete un fornitore onesto, che pagate le tasse, che rifiutate un favore illecito, state contribuendo a indebolire il potere della ‘ndrangheta.

Uniti, adulti e giovani, possiamo creare una forza inarrestabile contro la ‘ndrangheta. Noi per parte nostra ci impegniamo a essere la vostra voce amplificata, a portare avanti con energia e passione la lotta per una Calabria e una Polistena libera. Ma abbiamo bisogno della vostra saggezza, della vostra esperienza, del vostro sostegno. Insieme, possiamo creare una rete di legalità così fitta che nessun tentacolo della ‘ndrangheta potrà penetrare.

Non lasciateci soli in questa battaglia. Siate per noi esempio di coraggio civile, di integrità morale, di amore per la nostra terra.

Concludiamo questa lettera con una promessa e una richiesta. Noi promettiamo di non arrenderci mai, di continuare a lottare per un mondo senza mafie. A voi chiediamo di essere al nostro fianco, di guidarci con la vostra esperienza e di sostenerci con il vostro impegno quotidiano.

Non aspettate che siano altri a fare il primo passo. Ogni azione conta, ogni voce fa la differenza. Iniziate oggi stesso a costruire le comunità che meritiamo. Insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo nella storia della Calabria, un capitolo di libertà, giustizia e prosperità. Un capitolo in cui la ‘ndrangheta sarà solo un ricordo lontano, e il futuro brillerà luminoso per tutti i cittadini di questa meravigliosa terra.

Vi chiediamo di essere coraggiosi nelle vostre scelte, di alzare la voce quando vedete ingiustizie, di sostenere attivamente le iniziative che promuovono la legalità.

La lotta contro la ‘ndrangheta non è solo una questione di legge e ordine, ma di cultura e valori. Aiutateci a coltivare una cultura di legalità, di rispetto reciproco e di impegno civico. Insegnateci che il vero successo non si misura in ricchezza materiale, ma nell’integrità personale e nel contributo positivo alla comunità.

Vi invitiamo a riflettere profondamente su queste parole e ad agire di conseguenza. Il cambiamento inizia da ciascuno di noi, dalle nostre scelte quotidiane, dal nostro rifiuto di accettare il male come inevitabile.

Il momento di agire è ora. Non domani, non tra un mese, ma oggi stesso. Ogni giorno che passa senza azione è un giorno regalato alla criminalità organizzata.

Con speranza incrollabile e determinazione infinita, noi giovani vi tendiamo la mano. Uniamoci in questa lotta cruciale per il nostro futuro. Insieme, possiamo e dobbiamo vincere questa battaglia per la Calabria, per Polistena, per l’Italia intera.

Il futuro che sogniamo è nelle nostre mani. Costruiamolo insieme, con coraggio, onestà e amore per la nostra terra.

Polistena, 19 luglio 2024

I vostri figli, i figli della Calabria.