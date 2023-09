A Piazza Italia l”Associazione Donatori Midollo Osseo, tante le iniziative previste, dal 16 al 23 settembre la settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche: il dono che vale una vita Scegliere di donare per aiutare gli oltre 1.700 pazienti che ogni anno hanno necessità di trovare un donatore di midollo osseo non familiare: è con questo scopo che torna nelle principali piazze italiane la campagna “Match it Now”, evento nazionale in programma dal 16 al 23 settembre dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dal GITMO e dalla Associazione ADMO, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di midollo (16 settembre 2023, https://worldmarrowdonorday.org/). Nell’ambito delle iniziative regionali pianificate al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono, il 23 settembre, i volontari ADMO , il personale del registro regionale calabrese e del centro donatori IBMDR ed il Dr Massimo Martino presidente del GITMO(Gruppo Italiano Trapianti di Midollo Osseo) e direttore del CTMO di Reggio Calabria è’ stato presente a Piazza Italia, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per sensibilizzare e reclutare nuovi donatori. Questa ottava edizione di “Match it Now” riveste particolare importanza in quanto segna il pieno ritorno, dopo il periodo pandemico, al contatto diretto con i giovani potenziali donatori nelle piazze e presso i vari poli di reclutamento. Presente il Consigliere Comunale Mario Cardia che ha dichiarato : grazie ai volontari ADMO, a Manuela per tutta la passione che ci mette ed a tutti coloro che provano a sensibilizzare la cittadinanza su un tema così importante. Sono felice che tanti reggini hanno partecipato oggi. È’ imprescindibile tutelare i diritti delle persone, conclude Mario Cardia Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli ed il Comune di Reggio Calabria promuovono questa nobile iniziativa ricordando che il trapianto di cellule staminali ematopoietiche è una forma di cura potenzialmente efficace per molte forme di leucemie, linfomi ed altre malattie del sangue, e che solo il 30% dei malati che necessitano di un trapianto trova fra i familiari un donatore compatibile. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.Admo.it e www.IBMDR.it