A tutti dava una regola di vita… 1Cel. FF. 385

Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia Pace.

Gli anni che andiamo vivendo, sono segnati dalla memoria di passaggi importanti del cammino di vita di S. Francesco d’Assisi nel suo ultimo tratto.

In particolare dal 2023 al 2026 ricorderemo quello che ci piace chiamare un unico Centenario Francescano che, intorno all’Anno Santo del 2025, comprende le tappe degli 800 anni della Regola e del Natale di Greccio (2023), delle Stimmate (2024), del Cantico delle Creature (2025), della Pasqua di Francesco (2026). Vuole essere un Centenario articolato e celebrato in diversi centenari.

Questa scansione sembra offrire a tutti la possibilità preziosa di fare una memoria viva e provocante del carisma evangelico che lo spirito ha suscitato nella Chiesa attraverso S. Francesco.

Vogliamo vivere in profonda comunione come Famiglia questo Centenario Francescano, in tutti i Paesi e i contesti del mondo dove siamo presenti.

A queste parole tratte dalla lettera del 2 ottobre 2021, con la quale i nostri Ministri generali annunziavano il Centenario del Francesco maturo, fanno eco le nostre, che con piacere vi scriviamo in maniera congiunta.

Il cammino che, per grazia di Dio, abbiamo compiuto insieme negli ultimi decenni, gli incontri interobbedienziali del Primo Ordine e i raduni regionali dell’Ordine francescano secolare, sono state occasioni preziose per crescere nella consapevolezza di essere unica famiglia, nella quale ognuno di noi è chiamato ad un’incarnazione peculiare dell’unico carisma donatoci.

Consapevoli della ricchezza di questo convenire, quest’anno, nel quale diamo avvio al Centenario Francescano, è nato il desiderio di pensare ad un momento che fosse per tutta la famiglia francescana di Calabria: le diverse obbedienza del I Ordine, i francescani secolari e gli istituti di Vita consacrata femminili nati dal carisma di Francesco d’Assisi e i francescani secolari. Anche le nostre sorelle Clarisse saranno unite a noi nella comunione orante.