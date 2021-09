DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Sabato 18 Settembre alle 19:00 presso l’antica chiesa del Santissimo Crocifisso di Palmi, nell’ambito degli appuntamenti culturali promossi l’Associazione Prometeus, presieduta da Saverio Petitto, sarà presentata la silloge “Oltre le righe” di Anna Maria Deodato.

“Oltre le righe” è una raccolta di poesie che, suddivise in tre specifiche sezioni, esprimono emozioni di vita, sensazioni e riflessioni su avvenimenti storici e fatti di cronaca. In particolare, la prima parte è rivolta al mondo femminile, con uno sguardo attento alle donne vittime di violenza, di credenze e abusi. La seconda sezione ha come protagonisti bambini e adolescenti, che hanno vissuto o vivono ancora il dramma dell’estrema povertà, delle guerre e di crudeli culture antropologiche tribali. Ricordi personali, sentimenti, la ricchezza e la fragilità dell’animo umano sono rappresentati nelle poesie della terza parte del libro.

Interverranno, insieme all’autrice, il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, il medico e scrittore Gaetano Catalani, Lilli Sgrò, docente e attrice, e la cantante Irene Morabito.

L’incontro sarà arricchito da video proiezioni e dalla lettura di brani scelti, con intermezzi musicali.